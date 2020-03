Se billedserie Muligheden for at smage en masse lækre portvine trækker fulde huse til Portvinsmessen i Roskilde. Foto: Anders Ole Olsen

Messe for englesaft er rasende populær

Roskilde - 01. marts 2020 kl. 11:50 Af Kristian Jørgensen

- Det smager jo som englesaft.

Sådan lyder en af de mange smilende bemærkninger i det fyldte konferencelokale, hvor en udvalgt skare boltrer sig i 300 portvine for 300 kroner. Det er da noget af et slagtilbud, ikke mindst når der er tale om portvine fra øverste hylde.

Derfor kan det ikke undre, at Portvinsmessen i Roskilde allerede for et halvt år siden kunne melde udsolgt af de i alt 700 billetter til messen lørdag eftermiddag. Sådan er det også gået de foregående fire år på Scandic, efter den første af de indtil videre seks messer fandt sted på Hotel Prindsen.

De tre portvinselskere bag messen tør godt kalde den Danmarks førende på grund af kvalitetsniveauet af de omkring 300 portvine, man kan smage. Det er ikke udsædvanligt, at man kan få smagsprøver på 30-40 år gamle portvine, mens et fåtal af de helt eksklusive vine kræver en betaling ud over entréen, men så kan man også dyppe snablen i en vin, man aldrig ville få råd til at købe en hel flaske af.

Det høje niveau skyldes, at messen arbejder direkte med importørerne frem for med vinhandlere. Halvdelen af de 40 portvinshuse på messen er repræsenteret af portugisere, der tager til Roskilde bare for at være med.

Det gør de, fordi det kan betale sig. Kun englænderne drikker mere portvin pr. indbygger, men danskerne drikker bedre kvalitet, og det at være på messen kan bagefter aflæses direkte på bundlinjen for producenterne.

Antónie Mendes er vinproducent fra Quinta Do Javali, der er Portugals mindste vinhus, og har været på næsten alle messerne i Roskilde. Han kan med stor begejstring bevidne, at det er turen værd.

- Selvfølgelig, meget endda. Hvert år laver vi en speciel vin kun til messen her, og den bliver solgt på to minutter, siger han.