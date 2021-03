Byrådsmedlem Merete Dea Larsen vender sig imod, at Roskilde skal opfordre til at hente terror-børn hjem fra Syrien.

Merete i byrådet: Ingen belønning for terror-børn

Roskilde - 19. marts 2021 kl. 11:18 Af Foto: Jørgen Jørgensen Kontakt redaktionen

- Vi skal ikke på nogen måde belønne terrorister og deres børn. De skal på forhånd vide, at det koster meget dyrt at vende sig imod Danmark, og derfor skal vi heller ikke hente børn hjem fra Lejre i Syrien nu.

Sådan siger lederen af DF i Roskilde Byråd Merete Dea Larsen til et forslag fra det radikale byrådsmedlem Jeppe Trolle.

Denne har til byrådets næste møde foreslået, at Roskilde sender et brev til regeringen og opfordrer den til at få hentet danske børn hjem fra de fangelejre, hvor de nu er stuvet sammen under sundhedsfarlige forhold.

Jeppe Trolle kan henvise til rapporter fra den danske efterretningstjeneste. Den har konkluderet, at risikoen for, de udvikler sig til terrorister og en fare for Danmark, er langt større ved at lade dem blive dernede.

Samtidig kan Trolle også argumentere med det rent humanitære og principielle synspunkt om, at forældrenes fejl ikke bør ramme børnene på denne måde.

Vi sende et signal

Merete Dea Larsen synes også, det er synd for de børn, som det nu går ud over, fordi deres mødre har begået sådan en kæmpe fejltagelse.

- Disse børn har det hjerteskærende dårligt. Men vi kan jo ikke redde alle børn i hele verden, som har det skidt. I dette tilfælde har deres forældre endegyldigt valgt forkert ved at foretrække terror fremfor det danske demokrati.

- Hvis vi nu bare lader dem komme tilbage, sender vi et helt forkert signal om, at det ikke er så galt, når man laver et så katastrofalt valg. Nu gælder det om, at flere ikke begår samme fejl, når de nu kan se, hvilke alvorlige konsekvenser det kan få, mener Merete Dea.

