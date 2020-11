Merete Dea Larsen: Vi skal da bruge vores brandvæsen

Sådan siger byrådsmedlem Merete Dea Larsen (DF) efter en kraftig kritik af overvejelserne om at udvide brandvæsenets opgaver, så de ansatte håndværkere kan udføre andre opgaver, når de ikke har så travlt med at arbejde hos beredskabet.

For kort tid siden genopstod Roskilde Brandvæsen som selvstændig kommunal virksomhed, efter at den store fusion med otte kommuner i Østsjællands Beredskab var brændt sammen. Samtidig øges kravene til dette nye selvstændige brandvæsen, eksempelvis når der kommer en langvarig brand hos genbrugsfirmaet Solum.

Robust brandvæsen - Vi skal have et robust brandvæsen, der har en størrelse, så det kan klare opgaverne også i situationer med en spidsbelastning. Derfor giver det overskuds-kapacitet i mere stille perioder, og så vil det være godt at bruges disse kræfter til andre opgaver, der hjælper borgerne i Roskilde, forklarer Merete Dea Nielsen.

Hun understreger, at der foreløbig slet ikke er truffet nogen beslutninger men kun er lagt op til at undersøge mulighederne.

- Men efter at vi for nogle år siden besluttede at stoppe for omfattende indtægtsgivende sideaktiviteter hos Roskilde Brandvæsen, skal vi også passe på ikke at ende i den modsatte grøft, mener Merete Dea Larsen.