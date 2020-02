Se billedserie Musikbysupervisor Mikael Pass, som her ses til venstre, gav kultur- og idrætsudvalget en gennemgang af musikarrangementer i 2019. I øjblikket bliver der arbejdet på den tredje handleplan for musikbyprojketet. Foto: Thomas Olsen

Mere strøm til musikbyen

Roskilde - 13. februar 2020
Af Britt Nielsen

Alle Tiders Musikby har været en del af Roskilde, siden byrådet vedtog en strategi i sommeren 2017. Efterfølgende blev projektet fulgt op af en handleplan for Alle Tiders Musikby, og nu er det med at være tid til at kigge på tredje version af handleplanen.

Derfor fik medlemmerne af kultur- og idrætsudvalget ved deres seneste møde en gennemgang af de cirka 50 musikarrangementer, der har været i Roskilde i 2019, som udvalget har bidraget til.

- Vi fik et godt oplæg fra musikbysupervisor, Mikael Pass. Alle var oppe i stolene af begejstring over alt det, det er sket allerede, fortæller formand for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S).

Gennemgangen gav samtidig anledning til en snak om Alle Tiders Musikby, og om der skal indstilles nye initiativer til den handleplan, som skal gælde for 2020-2023.

I forbindelse med handleplanen har forvaltningen foreslået, at Roskilde Kommune laver et samarbejde med firmaet Strøm. En aftale vil betyde, at Strøm skræddersyr musikoplevelser i Roskilde Kommune.

Det kan være børnerave, musikoplevelser i byrum, dans- og rulleskøjteaktiviteter, samt udvikling og opkvalificering af lokale aktører og miljøer inden for urban kultur og elektronisk musik.

- Vi anbefalede, at vi gik videre med Strøm. så må vi se på økonomien senere, siger Claus Larsen.

En aftale med Strøm kommer også til indbefatte skole- og børneudvalget, som skal drøfte, om de vil lave en samarbejdsaftale med Strøm i forbindelse med deres elektroniske undervisningsforløb i folkeskolen, som hedder »Strøm til Børn«.