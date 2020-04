Fra bænkene for det fjerne fælleskøkken er der pludselig blevet fin udsigt over fjorden, fordi udtyndingen i den efterhånden meget tætte af bevoksning har gjort det muligt at se igennem træerne i stedet for ind i dem. Foto: Kenn Thomsen

Mere luft og bedre udsigt på campingpladsen

Det skyldes en betydelig udtynding af træer og buske - ikke sådan, at de skovlignende områder er væk, men sådan, at tilgroede buskadser er blevet fjernet, og at der er blevet længere imellem træerne, som hver især har fået mere luft omkring sig.

Det samme får alle, der færdes i området, for rigtig mange af træerne er blevet opstammet. Hvor man som gæster eller som turgænger i området før så ind i buskadser og ind i områder med tæt trævækst, kan man nu se igennem træerne. Man oplever en bedre sammenhæng på pladsen, hvor hver enkelt afsnit tidligere var en forholdsvis isoleret del med sit eget liv, og frem for alt er der skabt langt bedre muligheder for at opleve fjorden fra landsiden. Selv fra Trelleborg, den øverste afdeling med 70 pladser, er der fra næsten hver en plet mulighed for at se ud over vandet.