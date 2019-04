Send til din ven. X Artiklen: Mere gammel mad: Coop afviser at have et problem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere gammel mad: Coop afviser at have et problem

Roskilde - 24. april 2019 kl. 13:18 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Nadia Pedersen i går læste om Fakta Hyrdehøjs problemer med en række for gamle madvarer, havde hun knapt fået smagen af for gamle Toffifee indkøbt i Fakta ud af munden.

- Min mor kom med Toffifee-chokolade i weekenden, som hun lige havde købt i Fakta i Lejre. Vi begyndte at spise af den, men det smagte mærkeligt. Jeg kiggede på datoen: 1/10-18. Seks måneder for gamle. Jeg blev sur og ringede til dem, og de beklagede sig selvfølgelig, fortæller Nadia Pedersen i en mail til Sn.dk.

Det er slet ikke hendes første erfaring med gamle madvarer fra Fakta. For et par måneder siden købte hun tre uger for gamle flødeboller i Ågerups Fakta, og samme sted fandt hun sidste år 15 poser Familie Guf, som havde overskredet holdbarheden med en måned.

Hos Coop, der blandt andet driver Fakta-butikkerne, beklager informationsdirektør Jens Juul Nielsen, at en vare har ligget så meget for længe som den gamle pakke Toffifee.

Han forklarer det med, at chokoladerne ikke hører til de mest datofølsomme og derfor ikke bliver tjekket allergrundigst.

- Det er en vare med lang holdbarhed, og det er friskvarerne, vi tester dagligt. Vi kan kun råde kunderne til at gøre medarbejderne opmærksomme på det (for gamle varer, red.), så de kan få varerne væk med det samme, siger Jens Juul Nielsen.

Han mener ikke, at Fakta generelt har behov for at stramme op på reglerne for datotjekning. Han peger på, at fødevarekontrollen er meget effektiv, men at 99 procent af smileyerne er glade.

- Det er meget vigtigt for os, at der kun er friske varer i butikkerne, og at der er rutiner på det. Når der kommer sådan et tilfælde som i Hyrdehøj, tager vi det op, men datooverskredne varer i ny og næ kommer vi nok ikke uden om, siger informationsdirektøren.