For første gang skal der holdes julemærkemarch i Roskilde fra det nye julemærkehjem Liljeborg på Baldersvej, og det har fået deltagerantallet til at skyde voldsomt i vejret. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Mere end 600 vil til julemærkemarch

Roskilde - 30. november 2017 kl. 06:05 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

240 deltagere kiggede sidste år forbi til julemærkemarchen i Roskilde, som dengang og alle de foregående år har haft afgang fra Østervangsskolen.

Sådan er det ikke i år, når Julemærkemarchen finder sted på søndag den 3. december. For første gang vil der nemlig være afgang fra det nye julemærkehjem, Liljeborg på Baldersvej. Og det faktum, at marchen nu udgår fra et julemærkehjem, har ført til, at deltagerantallet er eksploderet.

- Vi har over 600 forhåndstilmeldinger. Det er vi særdeles stolte over. Vi vidste godt, at der ville komme flere, og vi havde drømt om 500 deltagere. 600 deltagere er bare helt fantastisk, lyder det fra Sonja Søe Bergmann, som har stået som arrangør i en årrække.

I år kalder Sonja Søe Bergmann sig selv medarrangør, for mere og mere af dagen overtages nu af julemærkehjemmet selv, og til næste år vil hun være helt ude af projeket.

- Vi har oplevet, at der kommer store grupper. Fx kommer der omkring 60 deltagere fra gågruppen Tåspidserne fra Taastrup, og FOA Roskilde stiller med et stort hold. Derfor er der lavet pitstop hos FOA på Klosterengen, fortæller hun.

Der er afgang fra julemærkehjemmet på søndag klokken ni, men allerede fra klokken otte er der morgenkaffe og æbleskiver.

- Man kan sagtens dukke op på selve dagen og tilmelde sig. Det plejer en del af gøre, når de lige har set vejrudsigten, siger Sonja Søe Bergmann.

Borgmester Joy Mogensen holder åbningstalen, og arrangørerne håber på, at julemærkehjemmets velgører, Winnie Liljeborg, kommer og går med.

Det koster 30 kroner at gå med på de fem eller 10 kilometer. Vil man have en medalje for deltagelse, så koster det samlet set 70 kroner at deltage.