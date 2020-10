Turistkontoret ved Stændertorvet skal lukke, fordi turisterne udmærket kan klare sig med digital oplysning, mente et flertal i Roskilde Byråd. Foto: Jan Partoft

Menneskelig eller digital turisme - strid om kontoret

Roskilde - 29. oktober 2020 kl. 03:29

Skal Roskilde stadig satse på en turisme med et menneskeligt ansigt, eller kan det hele klares digitalt overfor de gæster, der kan tænkes at ville besøge domkirkebyen.

Sådan forløb diskussionen, da byrådet onsdag skulle diskutere det kommende turist-samarbejde fra nytår med nabokommunerne i Lejre og Frederikssund.

Henrik Stougaard (El) og Torben Jørgensen (SF) argumenterede for, at en betydelig del af de besøgende i Roskilde-området fortsat har brug for at kunne få en personlig vejledning. På den måde vil de blive vist rundt til flere attraktioner og kunne få gode råd om spisesteder, overnatningsmuligheder osv.

- Jeg er med på, at et flertal godt kan klare sig med digital oplysning. Men der er en vigtig gruppe på 30-40 pct., som gerne vil have en orientering ansigt til ansigt, og deres penge er vel også vigtige, forklarede Henrik Stougaard. møde.

Han mente, det var tegn et spareprojekt for at få råd til andre ting, når man nu fra nytår vil lukke det hidtidige turistkontor på Stændertorvet.

En række af de andre ordførere Camilla Mokvist (S), Jacob Søegaard (V), Jeppe Trolle (R) og Lars-Chr. Brask (LA) mente imidlertid, at en bedre orientering af gæsterne på de enkelte attraktioner om Roskilde-områdets mange muligheder vil være fuldt tilstrækkelig sammen med brugen af digitale medier.

Formanden for byrådets Erhvervsudvalg Lars Lindskov (K), som turisme-indsatsen sorterer under. var helt på samme linje.

- Men jeg glæder mig først og fremmest over, at når de tre kommuner nu lægger deres kræfter sammen i en ny og fælles turisme-organisation, så kan vi udrette langt mere og opnå større resultater på dette vigtige område. Her skal vi sammen med naboerne gerne tjene mange penge og få gode arbejdspladser i fremtiden, forklarede han.

Den konklusion kunne hele byrådet til gengæld blive enige om.

