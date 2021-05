Der kommer inden længe skilte op ved p-pladsen ved Gammel Vor Frue Kirke, der gør det ulovligt at holde der i dagtimerne. Foto: Lars Ahn Pedersen

Meninghedsråd indfører parkeringsforbud ved kirke

Menighedsrådet i Roskilde Domsogn har besluttet at indføre parkeringsforbud i dagtimerne på p-pladsen ved Gammel Vor Frue Kirke i Grønnegade. Der vil inden længe blive sat skilte op med »parkering forbudt mellem kl. 6 og 16«, og p-vagter vil patruljere i området.

Årsagen til forbuddet er, at domsognet har store problemer med, at vognmænd ikke kan komme til at hente affald og aflevere materialer, fordi pladserne er optaget af biler, der holder parkeret døgnet rundt.