Menighedsrådsvalget kan være overstået på tirsdag

Ved menighedsrådsvalget i 2016 var det kun i Gundsømagle Sogn, at det var nødvendigt at holde kampvalg. Ved dette års menighedsrådsvalg tages en ny valgform for første gang i brug, hvor alle medlemmer kan blive valgt ved valgforsamlingen den 15. september. Derefter er der en fire ugers frist for nye kandidater til at melde sig. Foto: Lars Kimer