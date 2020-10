Menighedsrådsvalget er endnu ikke overstået i Vindinge og Vor Frue sogne, hvor fristen for at indgive en alternativ kandidatliste først udløber den 15. oktober. Foto: Britt Nielsen

Menighedsrådsvalget er overstået i alle Roskildes sogne - med en enkelt undtagelse

Roskilde - 14. oktober 2020 kl. 18:05 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

For en måned siden blev der valgt nye menighedsråd i Roskilde Domprovstis sogne, men det er først nu, at menighedsrådsvalget kan siges at være endelig overstået. Indtil den 13. oktober var det nemlig stadig muligt at indlevere en alternativ kandidatliste og udløse et afstemningsvalg, hvis man var utilfreds med de valgte kandidater.

Læs også: Menighedsråd er stort set køreklar

Den mulighed lader ingen dog til at have gjort brug af ifølge den rundspørge, som DAGBLADET har foretaget til sognene. Hverken Roskilde Domsogn, Himmelev Sogn, Roskilde Søndre Sogn (Jakobskirken), Skt. Jørgensbjerg Sogn, Svogerslev Sogn, Gadstrup Sogn, Snoldelev Sogn, Syv Sogn, Dåstrup Sogn, Ørsted Sogn og Gundsømagle Sogn har hørt fra andre kandidater, og dermed er deres menighedsråd valgt. Gundsømagle var i øvrigt det eneste sogn, hvor der var kampvalg ved menighedsrådsvalget i 2016.

Denne gang var Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup pastorat ene om at holde ekstraordinær valgforsamling, fordi det ikke lykkedes at få valgt nok medlemmer i første omgang. I andet forsøg blev 11 ud af 12 pladser besat, og valgudvalgets formand Grete Nielsen vil nu bede biskop Peter Fischer-Møller om tilladelse til, at det fælles menighedsråd kan virke, selv om der mangler et medlem og to suppleanter fra Hvedstrup Sogn.

I Vor Frue og Vindinge sogne er det først torsdag den 15. oktober, at fristen for at indgive alternativ kandidatliste udløber. Det skyldes, at Vindinge Sogn holdt valgforsamling to dage senere end de andre sogne i Roskilde Domprovsti, da man deler pastorat med Vor Frue.

Det er ikke lykkedes at få svar fra Jyllinge Sogn.

