Menighedsrådsvalg: To sogne bliver til ét

Roskilde - 16. september 2020 kl. 15:01 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de nye menighedsråd tiltræder den første søndag i advent, markerer det samtidig, at Syv Sogn og Ørsted-Dåstrup Sogn bliver lagt sammen til et sogn.

- Det har vi arbejdet på i to år, fortæller Gertrud Pedersen fra Ørsted-Dåstrup menighedsråd.

De to sogne har hidtil været et pastorat, hvor der har været to menighedsråd, men det skal altså være slut nu.

- Det er det, som giver mest mening. Vi har så mange ting tilfælles, siger Gertrud Pedersen og forklarer, at de to menighedsråd allerede har holdt fælles kalendermøder i et stykke tid.

Flere ressourcer Sognesammenlægningen vil blandt andet betyde, at mødeaktiviteterne bliver mindre.

- Vores to præster har travlt, og nu går de til møder i begge menighedsråd. Vi har brug for flere ressourcer, så forhåbentlig får vi det nu. Vi kan se, at sammenlægningen hjælper på mange områder, fortæller Gertrud Pedersen, som ikke selv fortsætter i menighedsrådet.

- Jeg er ikke valgbar, da jeg er ansat som kirketjener og vicevært i sognegården i Syv Sogn. Når sognene bliver lagt sammen, kan jeg ikke være min egen arbejdsgiver, siger Gertrud Pedersen og oplyser, at der til det nye menighedsråd er valgt et medlem i Ørsted og fem i Dåstrup ved valgforsamlingen tirsdag aften.

Godt dækket ind I Syv Sogn er der valgt seks medlemmer til det nye menighedsråd. Her blev der også valgt fire stedfortrædere, og da der også er valgt en enkelt stedfortræder for Ørsted, er det nye menighedsråd godt dækket ind.

- Der mødte 25 stemmeberettigede op. Det er overvældende, siger Vibeke Steenfeldt, nuværende menighedsrådsformand i Syv Sogn.

Syv Sogn var indtil 2011 i pastorat med Gadstrup Sogn, mens Ørsted og Dåstrup har været sammen som enten pastorat eller sogn fra cirka 1555.

