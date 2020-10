Menighedsrådet for Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne kunne godt bruge et medlem mere fra Hvedstrup. Men umiddelbart kan menighedsrådet nu klare sig den næste valgperiode. Foto: Kim Rasmussen

Menighedsråd er stort set køreklar

De nye personer, som har meldt sig på banen, betyder, at der er fuldt hus for medlemmer fra Ågerup, men stadig mangler et medlem fra Hvedstrup.

- Vi søger formentlig provstiet om, at vi kan nøjes med at være 11 medlemmer af menighedsrådet, fortæller Grete Nielsen.

- Skal vi eksempelvis have bier for at give mere biodiversitet?, siger Grete Nielsen og nævner, at hvis man ikke har mod på en plads i menighedsrådet, men gerne vil være med i sognets arbejde, så kan sognene altid bruge flere frivillige.