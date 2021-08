Meget mere end et galehus

Personer med psykiske lidelser har gennem tiderne været mødt med mange fordomme fra det omgivende samfund med betegnelser som dåre, idiot, gale og sinker. Det var først for et par hundrede år siden, at der begyndte at komme en større forståelse for at en psykisk lidelse var en sygdom, og at den kunne behandles. Det førte blandt andet til Københavns Kommune byggede Sct. Hans Hospital i det naturskønne omgivelser ved Boserup i 1816.