Megakø i vente: Afkørsel fra motorvejen spærres

Årsagen til spærringen er, at Roskilde Kommune skal gennemføre et større ombygningsarbejde på Københavnsvej tæt ved frakørslen. Ved samme lejlighed bliver Københavnsvej fra Østre Ringvej, McDonalds-krydset, ensrettet, så bilister kun kan køre ud mod motorvejen.

Kommunen forventer, at spærringen af afkørslen vil give fyldte veje på de alternative ruter. Specielt på Trekroner Allé og ved frakørslen til Køgevej forventer kommunen og Vejdirektoratet trængsel og kø. Ikke mindst i myldretiden, hvor især afkørslen ved Køgevej er stærkt belastet og allerede nu trækker kø ud på selve motorvejen.

Hvad er det så, som kommunen har behov for at lave, siden der skal lukkes?

Der skal laves første bid af den kommende supercykelsti, forholdene ved bustoppestederne skal forbedres, og vejen skal generelt forskønnes. Første del af hele forskønnelsen af Københavnsvej strækker sig fra kommunegrænsen til Høje Taastrup og ind til Østre Ringvej, og det betyder blandt andet, at strækningen fra Østre Ringvej til Betonvej skal have vejtræer.

På strækningen fra motorvejen til kommunegrænsen ændres rabatterne mellem cykelsti og kørebane for at få mindre færdsel fra biler og lastbiler ind over rabatten og cykelstien.