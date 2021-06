Hvad man ikke gør for at få taget et ordentligt bandfoto. Meejah tog en iskold februardag ud til Roskilde Fjord, og det kom der blandt andet dette billede ud af. Fra venstre ses Andreas Isbrandt Løvenskjold, Mai Young Øvlisen og Daniel Nayberg. Foto: Frej Rosenstjerne

Meejahs mange identiteter: Synger på dansk, engelsk og færøsk om sit koreanske ophav

Roskilde - 17. juni 2021 kl. 07:27 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

- Vores identitet er ikke kun gjort af én ting, siger Mai Young Øvlisen, frontperson i bandet Meejah.

Som adopteret fra Sydkorea er der en tendens til, at denne del af hendes liv fylder meget i andres øjne, men hun er også musiker, komponist, mor, underviser, selvstændig, jyde (opvokset i Aarhus), københavner (hvor hun bor) og meget, meget andet.

Det samme gør sig gældende for Meejahs debutalbum »Queen of Spring«, der udkommer fredag den 18. juni og har en masse Roskilde i sig selv takket være et af bandets tre medlemmer, Daniel Nayberg. Han er opvokset i byen og er til daglig kulturansvarlig på INSP!, men har også musikstudiet BlipBlop Studio, hvor det meste af »Queen of Spring« er indspillet, lige som han er formand for festivalen Ild i Gilden.

- Vi har også arbejdet i Daniels kolonihave, så det er et Roskilde-produceret værk, siger Mai Young Øvlisen, som også har optrådt i byen flere gange, blandt andet til Roskilde Unplugged og på INSP!.

Om Meejah Meejahs album »Queen of Spring« udkommer 18. juni på Soon Records.



Albumsinglen »Queen Min, Rise« udkom 28. maj og refererer til den koreanske kejserinde Min, som blev snigmyrdet i oktober 1895.



Albummets otte sange er bygget over de otte trigrammer i koreansk filosofi.



Albummets booklet indeholder 10 digte af forfattere, som har optrådt sammen med bandet.



Meejah optræder solo til Hun Solos næste arrangement 25. juni sammen med Hunbjørn og Katrine Stochholm. Der er allerede udsolgt.

Sange væltede ud »Queen of Spring« består af otte numre, der hver refererer til de otte symboler i koreansk filosofi - ild, torden, bjerg, sø, vand, jord, vind og himmel.

- Idéen opstod i 2017, hvor jeg gik igennem nogle »smertepunkter«. Pludselig dumpede der tre-fire tracks ind i løbet af 48 timer, hvilket aldrig var sket før. Jeg gik til min skuespilslærer Lotte Arnsbjerg, som sagde, at jeg var klar til at optræde med dem, og så skulle jeg til at finde nogle musikere, siger Mai Young Øvlisen.

Først fandt hun frem til guitaristen Andreas Isbrandt Løvenskjold, som er opvokset i Vallensbæk, og siden spurgte hun Daniel Nayberg, som hun kender fra deres fælles tid på Den Rytmiske Højskole i Jyderup, hvor hun selv underviser i dag.

- Andreas kommer fra post-metal og progrocken, så han bidrager med en dyb og mørk baggrund, mens Daniel er ekspert i at rense lyd ud, siger hun.

Færøsk forbindelse Det er også Den Rytmiske Højskole, der er årsag til, at Mai Young Øvlisen synger på færøsk i nogle af sangene på »Queen of Spring«, der ellers er på dansk og engelsk.

- Det var mange færøske studerende på Den Rytmiske Højskole, og jeg følte mig på en måde forbundet med dem. Hvis jeg skal være ærlig, var jeg på det tidspunkt endnu ikke parat til at åbne for det koreanske i mig, så jeg blev nok tiltrukket, fordi det var et andet kulturfelt end det danske, og fordi jeg intuitivt kunne mærke en smerte hos dem over den kulturelle dominans fra Danmark, siger hun.

Gennembruddet til det koreanske kom i stedet, da hun i 2007 var i Sydkorea til Gathering, der er et stort træf for adopterede fra hele verden, som bliver holdt cirka hvert tredje år.

- Jeg deltog i en workshop med koreanske folkemusikere, og jeg kunne mærke, at jeg slappede helt af. Selv om musikerne nok var dem, der kunne tale mindst engelsk, var det dem, jeg kommunikerede mest med, fordi de også kunne mærke, at jeg var musiker. Så musikken blev et genforbindelsespunkt for mig, siger hun.

Coveret til Meejahs album »Queen of Spring«.

Spil som et vandfald Selv om »Queen of Spring« tager udgangspunkt i det, Mai Young Øvlisen betegner som sin transnationale identitet og skal ses som et forsøg på at skabe en forbindelse til hendes koreanske ophav, understreger hun, at albummet ikke er et soloværk, men skabt af et band.

- Daniel og Andreas besidder en utrolig åbenhed, både musikalsk og følelsesmæssigt, siger Mai Young Øvlisen om de to andre medlemmer.

Her svarer Daniel Nayberg og Andreas Isbrandt Løvenskjold på, hvordan man finder sig til rette i et projekt, der i så høj grad er forbundet til en enkelt person?

Har lært af hinanden - Jeg er vokset op i Roskilde, hvor jeg også har boet næsten hele mit liv. På den måde har jeg altid haft et meget tæt forhold til mit ophav. Derfor er det ikke identitetstematikkerne omkring at være koreansk adopteret eller mødet mellem øst og vest, der er relaterbare for mig i vores musik - ud over at være fascinerende, siger Daniel Nayberg,

- I stedet har det været en gave at være med til at nyfortolke og omproducere noget, der for Mai er så personligt funderet, og som har så stærk en historie og agenda både politisk og personligt. At bringe sig selv i spil på den måde, har været en gave og stor inspiration for mig, fordi jeg ofte starter et helt andet og langt mere teknisk sted i min egen musik.

- Det er en fed følelse at kunne skrive sig selv ind i fortællingerne - måske som en slags formidler - og at kunne mærke hvordan et helt andet input indimellem også har kunnet rykke på Mais opfattelse af sine egne sange. Jeg synes, at vi sammen er endt med at skabe noget, som spænder enormt bredt genremæssigt, men hvor vi i meget høj grad har fundet ind til »vores« lyd som den røde tråd.

Brug for oversættelse

- Da Mai første gang bad mig spille til et lille arrangement, og vi sad i øvelokalet, lærte materialet, fandt stemmer til mig, skete der interessante ting. Hun talte simpelthen et andet sprog. Jeg kom fra en skolet tilgang til musik, interesserede mig for progressiv metal og generelt »lærd« musik. Mai ville bede mig om at spille som et vandfald (eller: spille et vandfald), og jeg ville kigge forvirret ned over strengene, husker Andreas Isbrandt Løvenskjold.

- Efterhånden lærte jeg at oversætte hendes krypto-flyvske messer til noget tonalt, og det åbnede op for en generelt mere legende tilgang til mit instrument - men måske vigtigere - en tilgang, hvor jeg ikke lige så ofte tænkte alt i forhold til, om det var dygtigt eller godt nok.

- Albummet her rummet mange fortællinger - størstedelen af disse er Mais personlige. Mange af numrene har hun skrevet for år tilbage, hun er drivende sangskriver og bandets primus motor. Men på et generelt plan handler albummet om at bruge musikken til at bearbejde fortiden, definere sig selv og skabe sig selv på ny, hvilket jeg tror de fleste delvist kan spejle sig selv, siger han.

Mai Young Øvlisen sammen med de to andre medlemmer af Meejah, Daniel Nayberg (tv) og Andreas Isbrandt Løvenskjold. Foto: Frej Rosenstjerne

Musikalsk miskmask Selv om »Queen of Spring« udkommer nu, har Meejah optrådt live med de otte sange siden 2017 som en sekvens, der undervejs er blevet forfinet og justeret, inden de gik i studiet sidste år, hvor der heller ikke var så meget andet at tage sig til.

- Det skal opfattes som et samlet værk, for det er sådan, vi selv lytter til musik, siger Mai Young Øvlisen, selv om album-tanken er under pres i disse streamingtjeneste-tider.

Resultatet er blevet et album, der når vidt omkring rent musikalsk og både kommer forbi støjrocken, det elektroniske og ambient og blander elementer fra den nordiske musik med koreanske folkeinstrumenter.

- Det er et miskmask af alle de steder, man har været, men skal også ses som en værdsættelse af det, man kommer fra, siger Mai Young Øvlisen.

