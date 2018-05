Medvind til sangforslag

Roskilde: Byrådsmedlemmerne kommer fremover til at bruge deres stemmer anderledes, end de er vant til - nemlig til at synge.

- Vi har drøftet, om der skulle være musik til, og hvilke sangbøger, vi skal bruge, men nu starter vi med det her, og så ser vi, hvordan det går. Meningen er, at det skal være hyggeligt og sjovt, siger Joy Mogensen (S), der er borgmester.

- Nu lader vi det komme an på en prøve. Jeg synes, det er et udmærket forslag. Man synger i forvejen i mange andre byråd, og man gjorde det også i det gamle amtsråd - og vi kommer selv fra et parti, der har rod i højskolebevægelsen, hvor man er glad for at synge, siger Bent Jørgensen.