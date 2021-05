Formanden for Socialdemokratiet i Roskilde Jan Hjort er i gang med at forberede et medlemsmøde, hvor partiets udlændingepolitik skal diskuteres. Foto: Jan Partoft

Medlemsmøde i Roskilde: S-debat om fremmedpolitik

Roskilde - 17. maj 2021 kl. 05:38 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Socialdemokratiet i Roskilde forbereder et medlemsmøde om partiets overordnede fremmedpolitik, der efter flere medlemmers mening er røget i den højre vejgrøft.

Formanden Jan Hjort understreger dog, at dette debat-møde allerede var besluttet, før en række medlemmer af Roskildes partiforening kom med en opfordring om mere debat angående partiets linje.

- Partiets nuværende fremmedpolitik, hvor man ønsker at få de nuværende indvandrere ordentlig integreret, før man kan tage imod for mange nye, blev vedtaget på en kongres for flere år siden. Den støtter jeg fuldt ud.

- Men derfor kan man selvfølgelig altid diskutere enkeltheder, og hvordan politikken formuleres i enkelt-sager som f.eks. hjemsendelse af syriske flygtninge til Damaskus eller hjemtagning af danske børn og mødre, der nu befinder sig i fangelejre for IS-sympatisører.

- Vi har aldrig afvist sådan en debat, så derfor forstår jeg heller ikke, hvorfor flere medlemmer i Roskilde nu har henvendt sig til partiets ledelse på landsplan og protesteret over manglende debatmuligheder..

- Vi er et parti, der hviler på et stærkt demokrati. Derfor ser jeg frem til et sådant møde, hvor vi forhåbentlig kan få en god debat på et oplyst grundlag , siger Jan Hjort.

Nuanceret politik

I den seneste udgave af Roskilde Avis havde Daniel Prehn et bemærkelsesværdigt indlæg. Han var tidligere kredsformand i Roskilde samt medlem af byrådet og formand for Plan- og Teknikudvalget.

I sit indlæg opfordrer Daniel Prehn flere af partiets medlemmer til at gå imod det, som han ser som en stærk højredrejning og tilbage til en mere nuanceret politik.

' Vi skal vise, at der er en stærk stemme i baglandet, som ikke ser stiltiende til, imens Socialdemokratiet glider væk fra os.' skriver han i sit indlæg.

I efteråret 2020 flyttede han fra kommunen for at være sammen med sin kæreste og måtte som konsekvens af det udtræde af byrådet. Men nu flytter de sammen tilbage til Roskilde, og Prehn har bebudet, at han vil stille op til et kommende byrådsvalg.