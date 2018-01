Svend Overgaard (tv.) overtog formandposten i Roskilde Handel i foråret 2016, men nu kan han snart være afsat igen. Foto: Steen Østbjerg

Medlemmer vil af med Roskilde Handels bestyrelse

Roskilde - 03. januar 2018 kl. 14:11 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand Svend Overgaard og resten af Roskilde Handels bestyrelse kan blive afsat 18. januar.

Her er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, efter 28 medlemmer af handelsforeningen har skrevet under på, at de ønsker en ny bestyrelse.

Det sker oven på interne stridigheder, der har splittet foreningen og bestyrelsen.

Før jul blev bestyrelsesmedlem Jørgen Bagge, indehaver af isenkræmmeren Importøren, ekskluderet fra foreningen for ikke at respektere flertallets beslutninger. Dagen før trådte revisor Palle Sundstrøm ud af bestyrelsen, fordi også han er uenig i kursen.

Det drejer sig først og fremmest om flytningen af Roskilde Handels sekretariat væk fra Roskilde Mediecenter i Algade.

Før det har en foreslået, men nu udskudt sammenlægning med Erhvervsforum Roskilde skabt røre i foreningen.

Udskiftning af bestyrelsen er første punkt på dagsordenen ved den ekstraordinære generalforsamling. Punkt to er genindsættelse af Jørgen Bagge som medlem af Roskilde Handel.

Han har foreløbigt ingen kommentarer til den dramatikken i handelstandsforeningen, ud over at det bunder i flytningen af sekretariatet.

- Vi skal lige have ro om det, indtil vi har fået det diskuteret på den ekstraordinære generalforsamling, siger Jørgen Bagge.

Svend Overgaard, formand for Roskilde Handel, tager indkaldelsen med ro.

- Hvis folk ikke er enige, skal de have lov til at blive hørt. Vi gemmer os ikke, og derfor har vi indkaldt så hurtigt som muligt, siger han.