Medbragt et bordben som slagvåben og en kniv: Ansatte får dusør for at overmande voldsmand

Roskilde - 15. april 2021 kl. 18:08 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det kunne let være endt langt mere alvorligt, hvis ikke adskillige ansatte på Tiendeklassecenter Roskilde havde reageret resolut og frygtløst, da en 17-årig, som tidligere havde været elev på skolen, en mandag formiddag i november dukkede op på skolen. Her han havde han medbragt et bordben som slagvåben og en kniv - og optændt af et ønske om få ordnet et udestående med en anden elev på skolen.

Men takket være personalets indsats blev den 17-årige pacificeret efter den første overraskende voldsudøvelse og udsat for en civil anholdelse, inden han nåede at gøre yderligere skade.

Den indsats har Midt- og Vestsjællands Politi nu med dusør til fem af TCR's medarbejdere, som alle »udviste stor mod og ydede en ekstraordinær indsats,« som det lyder i politiets motivation af dusøren.

Dramaet på skolen udspandt sig om formiddagen mandag den 16. november sidste år. En klasse var i gang med undervisningen, da den 17-årige dukkede op med en køkkenkniv og et bordben. Slagvåbnet brugte han til at slå en 16-årig, som ikke nåede at reagere, inden han blev ramt ved venstre tinding, og kniven brugte den 17-årige til at true den kvindelige underviser og hendes ligeledes kvindelige undervisningsassistent, der lagde sig imellem og brugte deres kroppe til at beskytte den 16-årige. Det lykkedes dem også at presse den 17-årige ud af klasselokalet og råbe om hjælp. Det råb hørte blandt andre skoleinspektør, som forsøgte at få den 17-årige ud, mens de to kvindelige undervisere gik tilbage og låste døren, så klassen kunne være i sikkerhed.

Kom tilbage Undervejs trak den 17-årige køkkenkniven frem fra bæltet og holdt den truende over hovedet, men ved fælles hjælp lykkedes det personalet at få den 17-årige ud i et vindfang, hvortil i hvert fald den inderste dør blev lukket.

Den 17-årige begyndte at bevæge sig rundt om skolen for at finde en anden indgang, og vinduer blev hurtigt lukket, og døre låst - men ikke hoveddøren, som den 17-årige vendte tilbage til og kom ind ad igen. Han gik direkte op ad trappen mod den 16-årige, men skoleinspektøren og to mandlige lærere overmandede ham og holdt ham fast, indtil politiet kom kort efter.

Alle fem ansatte får en dusør på hver 1000 kroner.

Ifølge politirapporten, der blev lavet efter den dramatiske episode, fortalte den 16-årige, der var målet for den 17-åriges aggressioner, at der havde været flere episoder mellem ham og den 17-årige, som havde været efter ham før. Den 16-årige gættede på, at overfaldet drejede sig om, at den 17-årige troede, at den 16-årige havde noget at gøre med en afbrændt bil, der blev brugt af den 17-åriges far. Det var ikke noget, den 16-årige kendte til, men den 17-årige havde flere gange forsøgte at sætte den 16-årige i et dårligt lys, fortalte den 16-årige til politirapporten.

Truede træner Efter anholdelsen blev den 17-årige varetægtsfængslet i surrogat, ikke kun på grund af sin optræden på Tiendeklassecenter Roskilde, men også for trusler mod sin tidligere fodboldtræner. Seks uger tidligere var han blevet smidt ud af Svogerslev Boldklub, og i den forbindelse gav han i højtruende og højlydte vendinger udtryk for, at han ville dukke op ved sit holds udekamp den følgende dag i Vipperød for at gøre et regnskab op.

Det gjorde han alvor af. Da kampen var slut, kom han ind i omklædningsrummet, hvor han for øjnene af sine tidligere holdkammerater truede holdets træner med en softgunpistol.

Dagen efter dukkede den 17-årige og hans far desuden op ved politigården i Roskilde. Ved den lejlighed var den 17-årige i besiddelse af en kniv.

Tilsammen gav alt det rigelig grund til at varetægtsfængsle den 17-årige. Han er fortsat fængslet. Hvornår hans sag kommer for retten, er stadig uafklaret.

Reddede liv Også en 22-årig mand fra København er blandt dem, som Midt- og Vestsjællands politi har besluttet at tildele en dusør for en ekstraordinær indsats.

Den 12. februar i år befandt den 22-årige sig på Trekroner Station, hvor han fandt en udenlandsk, sovende mand, som var meget underafkølet, fordi der var hård frost. Han fik vækket manden, som dog rystede så meget af kulde, at han næsten ikke kunne høre, hvad han sagde. Den 22-årige ringede 112 og havde kontakt med alarmcentralen hele tiden, mens han forsøgte at tilbageholde den udenlandske mand, som pludselig var på vej ind i et tog. Manden var formentlig også meget beruset, og da der var gennemgående tog på perronen, forsøgte den 22-årige at passe på ham, indtil ambulancen ankom og overtog.