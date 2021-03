Medborgerskabet ved springvandet på Stændertorvet er kun på et kort visit. Det bliver snart flyttet.

Medborgerskabet flytter væk fra springvandet

Flere af Roskilde Avis' læsere har undret sig over, at Byens hus infoboks Medborgerskabet har stået tæt på springvandet på Stændertorvet. Det har en god forklaring og placeringen er ikke permanent.

- Vi fik det rykket frem i lyset og synligheden, da alt var nedlukket for Medborgerskabet var en af de få muligheder vi havde for at dele tanker.