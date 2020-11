- Hanne havde en naturlig autoritet. Meget hvilende i sig selv og meget respektindgydende på en stille, rolig og ikke opblæst facon, siger Esther Madsen, der i 15 år var socialpædagog på Roskilde Kvindekrisecenter. Afdøde Hanne Huge Jensen var hendes chef, men det forhindrede dem ikke i at være venner til det sidste. Foto: Jytte Jørgensen. Udlånt af Roskilde Lokalhistoriske Arkiv

Medarbejdere mindes afdød leder: "Bomstærk" og "omsorgsfuld"

- Hanne, du skal vide, hvor meget du har betydet for os, siger Esther Madsen til sin tidligere chef og nu veninde Hanne Huge Jensen.

- Hun var min chef, men vi kunne ikke undgå at opbygge et venskabelig forhold. Den balance er svær, men alligevel var vi nært forbundne.

- Her kan man bare ringe på døren, så bliver man lukket ind, sagde Hanne Huge Jensen til Roskilde Tidende da villaen på Bondetinget endnu stod tomt.

Esther Madsen (th.) og Pia Rovsing Clemmensen mindes deres gamle leder og veninde: - Det var Hanne, der fik skabt ånden. Hvis vi sad og hyggede os på kontoret, bad hun os sætte os og strikke eller læse avis i stuen. Så kom konerne eller børnene trissende. Omsorg er mange ting, også at skabe et hyggeligt rum, som Hanne gjorde, siger Pia, der blandt andet husker Hanne som anerkendende og gæstfri. Foto: Kenn Thomsen

Det er få dage siden Hanne døde, og de to tidligere kolleger drikker kaffe i et sommerhus ved fjorden.

- Det var en gammel klient. Kan du ikke huske det? Esther opgiver og giver sig til at forklare:

- Der var en pige, som Hanne havde taget sig af fra da hun startede i krisecentret. Det pigebarn blev ved med at komme, og Hanne tog sig tid hver gang. Hendes omsorg var grænseløs og viser hendes udholdenhed. Det var ikke bare én dags samtale, det var de næste tyve år.

Hanne Huge Jensen (i midten) var leder af Roskilde Kvindekrisecenter fra dens begyndelse i 1982, til hun gik på pension i 2005. Pia Rovsing Clemmensen (tredje fra højre) gætter på, at billedet er taget i 1987 til en fødselsdagsfest og understreger, at stuepigetøjet er udklædning og ikke deres uniform. Foto: Privat

Brækkede ben, brækkede kæber - Volden er grovere, end vi troede, da vi åbnede. Brækkede arme, brækkede kæber, kvælertag og trusler på livet. En blev kylet ud over en altan og brækkede begge ben, sagde Hanne Huge Jensen til Politiken i 1983.

Hun fortæller, at der centerets første leveår var 100 kvinder, der søgte hjælp. Den yngste var 19 år og den ældste 67. I dag bor cirka 1800 kvinder fordelt på landets 43 kvindekrisecentre.

Det var givende, men »skidehårdt« at arbejde på kvindekrisecentret, fortæller Pia og Esther.

- Når man arbejder der og ser de ting til hverdag, så sker der noget med dig selv engang imellem. Der sker en forråelse, siger Esther.

Hun mindes en gang, hvor personalet talte om en af kvindernes lange, snavsede negle. Esther imiterer Hanne med et hårdt bank i bordet:

»Slut! Jeg vil ikke høre den slags ting her. Vi er her for de folk, og der er ingen, der er for ulækre, beskidte eller mærkelige!«

- Hun var fantastisk til at fastholde en grundlæggende menneskerespekt og forståelse for folk, siger Esther.

Da Pia Rovsing Clemmensen mistede sin kæreste, skulle hun for første gang i mange år vågne alene på sin fødselsdag. - Hvem stod foran min dør? Jeg græder næsten ved tanken. Hanne vidste godt, jeg havde mistet min kæreste, og så stod hun fandme udenfor. Det har jeg ikke oplevet med andre ledere. Foto: Kenn Thomsen

Var ikke til at smide ud »Hold kæft, hvor har hun stået alene«, tænker Esther i dag om Hannes indsats i forhold til kommunen, amtet, forhandlinger og penge.

- Hun har været bomstærk og virkelig ydet noget, vi ikke var klar over, siger Esther, og Pia tilføjer:

- Ja, og vi havde en frihed, som der ikke er på nogen arbejdsplads i dag. For kommunen stolede på hende, så vi havde frie hænder til at gøre vores arbejde.

For de to tidligere kolleger var Roskilde Kvindekrisecenter fantastisk og unikt både som krisecenter for kvinder og børn, men også som arbejdsplads. Alt sammen takket være Hannes person og arbejde, som de kalder tillidsfuldt og omsorgsfuldt.

- Alene det, at vi var en masse mennesker, der ikke var til at smide ud. Vi var der jo fandme i 15, 20 og 25 år, siger Pia.

I 2005 gik Hanne på pension. Med hende forsvandt den ånd, som for Esther og Pia var så unik. Et par år efter Hanne, trak Esther sig også tilbage, og Pia fandt et andet job.

- Alle døre skulle være åbne. Det var Hannes indstilling, og der var altid adgang til kontoret, siger Esther Madsen. Billedet er fra DAGBLADETs afskedsinterview med Hanne Huge Jensen, der trak sig tilbage i 2005. Foto: Mikael Borre

»Nu ved jeg det« - Det her er fra min fødselsdag. Esther peger på et billede af Hanne og Pia. Det var sidste gang de to så hinanden. Esther og Hanne har set hinanden jævnligt, men de seneste år har Hanne været ramt af demens.

Under sine besøg har Esther set hende falme. En måned inden hendes død besøger hun Hanne på plejehjemmet.

- Hanne, du skal vide, hvor meget du har betydet for os. Er du klar over, at det er sådan vi har det med dig?

- Nej, det vidste jeg ikke, men nu ved jeg det, svarer Hanne. Hun dør den 29. oktober, 81 år gammel 81 år gammel.

- Jeg kunne se i hendes øjne, at der var en genkendelse, mindes Esther.

Lørdag den 7. november skal Hanne Huge Jensen begraves og Esther fortæller Pia om deres fælles, sidste blomstergave.

- Det skal være stort, men det skal være enkelt. På båndet skal der stå: »Fra personalet på Kvindekrisecentret«.

- Jeg er en højtråbende madamme og Hanne er den eneste, der nogensinde har kunnet styre mig, siger Esther Madsen, der først havde Hanne som leder i 15 år og siden som veninde frem til hendes død. Foto: Kenn Thomsen