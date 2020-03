Jyllinge Brugsforening har besluttet at sætte plexiglasplader op mellem kunderne og kassemedarbejderen for at mindske risikoen for, at både kunder og medarbejderne bliver smittet. Foto: Lars Kimer

Medarbejdere i kassen beskyttes med plexiglas

Roskilde - 19. marts 2020

Christoffer-Lucas Alexanders gummihandskeklædte hænder sender en liter mælk forbi kasseapparatet og videre på kassebåndet til kunden. Samtalen med kunden har dog siden tirsdag foregået bag en plexiglasplade, som er blevet sat op ved alle kasser i Kvickly i Jyllinge.

- Vi prøver at gøre, hvad vi kan for at beskytte vores medarbejdere. Vores kassemedarbejdere sidder jo i udsat position, så naturligvis gør vi, hvad vi kan for at beskytte dem, lyder det fra varehuschef Benjamin Knudsen.

Virker det?

- Vi synes, det var forsøget værd, og det må alt andet lige begrænse smittefaren, hvis der er en kunde eller en kassemedarbejder, som bliver overrumplet af et pludseligt nys. Koncentrationen af smitten må også have en betydning. Men det er jo ikke en heldragt, vi sætter medarbejderne i, siger han.

Tirsdag morgen blev plexiglaspladerne købt ind, og tirsdag eftermiddag var de sat op af butikkens handyman.

Onsdag kom de også op i Jyllinge Brugsforenings anden butik, Dagli Brugsen i Gundsømagle.

- Vi skal passe på vores medarbejdere, for vi står jo med et problem, hvis jeg skal til at sende personale hjem i karantæne, fordi en medarbejder er blevet syg, fortæller Benjamin Knudsen, og han siger samtidig, at de lokale Coop-butikker allerede har koordineret muligheden for at låne medarbejdere af hinanden, hvis en medarbejder bliver smittet.

- Jeg har da også tænkt tanken, at vi skulle i gang med nogle midlertidige ansættelser, fortsætter han.

Det fungerer godt

I det store hele synes Benjamin Knudsen, kunderne og medarbejdere har taklet situationen fornemt.

- Der er virkelig ingen panik. Vi har haft et par forældre til vores ungarbejdere, som har spurgt lidt bekymret til at sende deres barn på arbejde, og vi har en medarbejder med nedsat hjertefunktion, som vi har bedt om at blive hjemme, men ellers går det rigtig godt. Medarbejderne har virkelig bare taget situationen til sig og arbejdet efter at få tingene til at lykkes.

Kvickly har også oplevet de store skvulp i omsætningen. Sidste torsdag omsatte butikken for det dobbelte af, hvad de plejer, og det samme var tilfældet i tirsdags.

- Vi har ikke oplevet at blive »plyndret«. Ingen har hamstret, hvor de har købt mange af den samme vare. Folk har i stedet handlet stort ind, og det er jo et lidt anderledes indkøbsmønster, siger han.

En anden rolle

Varehuschefen følger situationen time for time. Tirsdag aften hørte han statsministerens tale, mens han var i butikken.

- Vi er nødt til at følge med. Tingene ændrer sig jo hele tiden. Lige nu ser vi det som vores rolle, at vi kan være et lyspunkt, at vi er med til at holde humøret højt i vores to byer.

En enkelt opfordring til kunderne vil Benjamin Knudsen dog gerne give. Kom gerne kun én i butikken, det gælder både ægtepar og børnefamilier.

- Der er jo ingen, som behøver være to i butikken for at handle ind, siger han.

Jyllinge Brugsforenings generalforsamling er i øvrigt udskudt. Den skulle have været holdt inden udgangen af april. Nu håber varehuschefen, at den kan være afholdt inden den 27. maj.