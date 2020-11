Birgit Heinze har modtaget Den Kongelige Belønningsmedalje for 50 års ansættelse hos Stryhn?s Leverpostej i Himmelev.

Medalje til Birgit: Har været 50 år hos Stryhn's

Birgit Heinzes første arbejdsår gik med at arbejde i et lille team, der pakkede produkter til supermarkedernes delikatesseafdelingerne. Lige siden har hun været en central medarbejder i produktionen. Efter en årrække i pakkeriet fortsatte hun med at arbejde i ekspeditionen og har siden midten af 90'erne arbejdet i fabrikkens vareudlevering.