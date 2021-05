Med opkøbet af Magnild er GardinExperten nu Midtsjællands største

- Det gode ved at arbejde i gardinbranchen er, at man altid kan trække det fra, grinede min tidligere chef fra tid til anden.

Gardiner på hjul Hos GardinExperten har de det tilsyneladende bedst på farten. Godt nok har de et mindre showroom på hjemmeadressen i Viby, men 99 procent af kunderne vil have dem ud i privaten alligevel. Og det passer også bedst til temperamentet hos Heino og Betina Bull Bahne og deres tre medarbejdere.

- Vi har en rullende butik i stedet. Det har vi altid gjort, og det fungerer rigtig godt. Vi kan have alle varerne med ud, og vi vil helst have, at kunderne ser det hjemme, så de ikke bliver overraskede, siger Betina Bull Bahne.