Med corona-restriktion sejler Vikingeskibsmuseet igen: - Vi glæder os bare til at se en helvedes masse gæster

Roskilde - 04. juli 2020

Roskilde: En græker, en østriger og to mænd fra Lyngby var rigeligt til at gøre Flemming Olsen og Freddy Fasting rigtig glade. De to er nemlig tilbage i deres vante arbejde efter at Vikingeskibsmuseet lørdag igen måtte sejle med turister i sejladstjenesten.

De fire gæster stævnede lidt i 13 ud fra museumshavnen og de kan prale af, at være de første turister på vandet med en museumsåre i hånden da de roede færøbåden Attamannafar ud under vindebroen og ud af havnen.

- Det er starten på en sæson som ikke bliver helt normal, lyder det fra Freddy Fasting, som ad flere omgange over en 25-årig periode har været en del af sejladstjenesten heltage fra den gang, hvor museumsbådene stævnede ud fra det gamle bådeskur i nærheden af sejlklubben. Det var inden, at der var noget, som hed museumsøen.

Normalt plejer der at være seks skippere og en stribe gaster når sæsonen er på sit højeste. Lige nu er de kun Flemming og Freddy.

- Det er ikke specielt normalt. På en dag som den her ville vi vel have 150 gæster på vandet. Nu er vi glade for en græker, en østriger og to fra Lyngby, siger Flemming Olsen og fortsætter;

- Vi glæder os bare til at sejle med en helvedes masse gæster. De skal have en sjov oplevelse og i det her job får vi det faktisk også. Vi får lov at møde så mange mennesker i godt humør. Det kan jeg ikke klage over, siger han.

Med coronaens indtog er tingen anderledes når man i år skal sejle vikingebåd. I både med plads til otte gæster må der kun være fire. Der må ikke sejles for sejl, for det vil give for tæt kontakt, så båden skal ros på hele turen. Når båden kommer tilbage i havn er der også ting, som er anderledes.

- Vi skal vaske bænke og åre af i sæbevand. Redningsvestene samler vi sammen og når dagen slutter skal vi også vaske dem af. Ingen gæst får en brugt redningsvest, forklarer Freddy Fasting.

De to har haft et noget anderledes forår.

- Vi har jo ikke vist om vi kom i gang med at sejle. Det er lidt en lettelse at vi mål. Jeg blev ringet op af min chef i mandags »kan du komme på arbejde i morgen« sagde han. Der var ikke noget jeg hellere ville. Det var bare med at komme i sving. Jeg tror vi begge har savnet det, siger Freddy Fasting.

- Vi har sejlet hele livet, så kan jeg set mit snit til at komme på fjorden, så er det en god dag. Det bliver stort at have gæster med igen. Man ved jo aldrig helt hvordan det går. Rammer de molen eller kommer vi ud ad havneudløbet. Vi griner med gæsterne og det hele, de skal have en god oplevelse, siger Flemming Olsen.

Men der er nok ingen tvivl om, at det bliver en sommer, hvor der bliver talt mere dansk i vikingebådene. P-pladsen afslørede en fransk nummerplade og ni tyske, resten havde DK som forbogstaverne.

- Det vil jo gå langsomt. Men har lidt fidus til august og september. Det er der hvor sydeuropæerne, specielt italienerne plejer at komme forbi. Måske vi er så tilpas langt væk fra coronaen til at det kan begynde at se godt ud igen, siger Flemming Olsen.