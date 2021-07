Se billedserie Piger, transpersoner og ikke-binære unge blev denne uge undervist i musikproduktion på computeren til arrangementet Sommerbeats. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Med computeren som instrument Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Med computeren som instrument

Roskilde - 15. juli 2021 kl. 16:07 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Musikbranchen er en mandsdomineret gesjæft, men det vil netværket i Beats By Girlz Denmark forsøge at rykke ved.

Læs også: Stadig ledig plads på elektronisk musiklejr for unge

Fra mandag til onsdag i denne uge har sammenslutningen, der kæmper for mere diversitet i musikindustrien, holdt musikcampen Sommerbeats for unge piger, transpersoner og ikke-binære i alderen 13 til 16 år. Det foregik på Insp! i Roskilde.

- Der er mange, der siger det her med, at hvis du vil spille musik, kan du bare tage en guitar og gå i gang. Og det er der også mange, der gør. Men så er der ligesom en kultur, man møder, som vi ikke alle sammen er bevidste om - heller ikke pigerne selv. Det er nogle strukturer, vi alle sammen ligger under for, fordi det er vi opdraget med. Derfor er det super fedt, at der er kommet den her bølge, som rigtig rullede ind over Danmark i 2019, forklarer underviser Katrine Villadsen om tankerne for at ændre strukturerne i musikbranchen og de ændringer, der er undervejs.

Annelise Witek (øverst), også kendt som Annælix, og Katrine Villadsen, også kendt som Slow Ammo, var med til at stifte den danske afdeling af Beats By Girlz og giver selv kyndig undervisning til arrangementer som Sommerbeats. Foto: Jens Wollesen

Trygt læringsrum Katrine Villadsen er en af stifterne af den danske afdeling af Beats By Girlz, som oprindeligt opstod i USA, og udgiver selv musik under kunstnernavnet Slow Ammo.

På campen er hun sammen med andre professionelle musikere med til at give de unge kyndig introduktion til musik produceret på en computer - og det sker i et trygt læringsrum fri for de mandsdominerede rammer, der ellers ofte præger musikbranchen.

Det handler dog ikke om at holde drenge væk fra at lave musik, men mere om en anden dynamik.

- Den her camp havde ikke fandtes, hvis ikke det var, fordi der var så meget ubalance, så det er ikke for at ekskludere cisdrenge. Det er tværtimod for at invitere andre ind til at spille med cisdrenge og andre køn. Så får de lige et rum her til at komme ind i verdenen på. På den måde ser vi det ikke som at ekskludere, men i stedet som en måde at gøre verden rigere på endnu mere musik, siger hun.

Insp! lagde teknik og rammer til musikcampen. Foto: Jens Wollesen

Sangopbygning og mod Campen har allerede haft besøgt Roskilde én gang. Det skete sidste år under navnet Vinterbeats, da arrangementet dengang løb af stablen i vinterferien hos Roskilde Musiske Skole. Coronaen gjorde, at årets udgave måtte rykkes til sommeren, og derfor kunne denne omgangs deltagere mandag indfinde sig på Insp! til et lynkursus i kunsten i at lave musik på computer.

- Jeg har lært, hvordan man opbygger en sang, og har også fået lært, hvordan man bruger dynamikken mellem de forskellige toner til at lave et godt beat, fortæller 16-årige Ea Ingeborg Mønich om, hvad hun har taget med sig fra starten på campen.

Udover at blive kastet ud i musikproduktion er deltagerne nemlig blevet guidet i sangstruktur og tekstskrivning, ligesom de har haft besøg af sangerinde og producer Ida Kudo, som fortalte om både oplevelser i musikbranchen, men også generelt om at finde tryghed, mod og selvtillid.

- Vi prøver meget at tale ind i det her med ikke at være perfekt. Nogle springer bare ud i det, og det er tit, at denne her målgruppe har lidt svært ved det. Så vi prøver at skabe et rum, hvor det er lidt nemmere, siger Katrine Villadsen.

Succesoplevelser Netop målgruppen - de unge teenagere, der ikke er cisdrenge, men er interesserede i musikproduktion - får med Sommerbeats-campen et specielt fokus. Det er der en grund til.

- Vi tror, at noget af den her ulighed omkring, hvem der beskæftiger sig med musikteknologi, opstår omkring teenageårene, hvor nogle finder interesse for computere, mens nogle finder interesse for noget andet. Og tit bliver det kønsopdelt, hvem der får interesse for hvad. Så det er lidt for at prøve at sige, at computere kan også være seje. Og musik på computere er faktisk et redskab, som man kan gå til og meget hurtigt få en succesoplevelse. Det er ikke, fordi du skal hjem og sidde og øve dig i to måneder, før du kan spille, siger medstifter og underviser Annelise Witek, som professionelt kendes som Annælix og laver housemusik.

Intentionen lader til at have båret frugt, hvis man spørger campens deltagere. Her er der positivitet at spore over arrangementet.

- Man kan mærke, at det er meget mere inkluderende og åbent for, hvad man har lyst til at lave, siger Agnes Eline Navne på 14 år.

Kreativiteten fik frit løb. Foto: Jens Wollesen

Vil oprette fast hold Beats By Girlz Denmark er skam heller ikke færdige med Roskilde. For fremtiden vil netværket arrangere et fast og gratis ugentligt hold, der kører videre med de samme værdier, rammer og muligheder som Sommerbeats.

Sammensætningen af deltagere lader til at give grobund for et fællesskab med fri og flydende kreativitet.

- Jeg synes, det har været rigtig dejligt med de personer, der har været her. Der er både non-binære, transpersoner og piger, så det er ikke kun piger, og man har kunnet snakke med en masse forskellige. Der er en masse fokus på kønsminoriteter, og det kan jeg rigtig godt lide, lyder det fra deltager Ea Ingeborg Mønich.

- Man kan mærke, at det er meget mere inkluderende og åbent for, hvad man har lyst til at lave, siger deltager Agnes Eline Navne om at producere musik til Sommerbeats, hvor målet er at hjælpe til at fremme kønsminoriteter i musikbranchen. Foto: Jens Wollesen

relaterede artikler

Elektronisk musikcamp i sommeren for unge 24. maj 2021 kl. 09:08

Poppigen Cornelia har fået nye veninder 13. juni 2019 kl. 14:15