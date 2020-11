Mathilde og holdkammeraterne giver træneren ondt i kinderne

- Man bliver så glad. Her er en helt anden livsglæde. Det er bare så sjovt, siger Karina Klarskov, der i 10 år har været træner i Lykke Kids Roskilde - et håndboldhold for børn med et handicap, der gør at de ikke kan spille på andre hold i Roskilde Håndbold. Foto: Anna Weinø