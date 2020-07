Materielgården stopper helt med at bruge diesel og går over til GTL, som er mere miljøvenligt, selv om det også er et fossilt brændstof. Foto: Roskilde Kommune

Materielgården siger farvel til diesel

Roskilde - 31. juli 2020 kl. 09:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Materielgården i Roskilde Kommune siger nu helt farvel til brugen af diesel og går over til en mere miljøvenlig type brændstof. I forvejen kører en del af Materielgårdens små varebiler og lastvogne på el, men teknologien har endnu ikke gjort det muligt for noget af det mere tunge grej så som lastbiler til asfaltarbejde, traktorer til at feje og rydde sne og mange andre specialiserede køretøjer, som stadig har dieselmotorer.

De bruger som minimum 125.000 liter diesel årligt, men det bliver nu erstattet med brændstoffet GTL, som står for Gas to liquid. Alt er dog ikke fryd og gammen, for GTL er også et fossilt brændstof, da det bliver raffineret fra naturgas i stedet for råolie, men som overgangsløsning frem mod brint eller el på de store maskiner, er det en del bedre end traditionel diesel.

Borgerne vil først og fremmest opleve forskellen ved, at maskinerne ikke længere sender dieselos ud, når de kører, og en anden effekt ved det nye brændstof er, at motorerne støjer mindre. Ifølge Roskilde Kommune er det væsentligste nok, at GTL reducerer de skadelige partikler med 20-30 procent i forhold til diesel. Til gengæld er literprisen for GTL cirka en krone højere end traditionel diesel.

Driftschefen på Materielgården, Carsten Leth, påpeger, at GTL desuden har den fordel, at det ikke giver tilstoppede partikelfiltre, som maskinerne ellers har døjet meget med. Så den ekstra udgift kan hurtigt vise sig at være tjent ind på lavere værkstedsregninger. For private med dieselbil findes der et par Shell-tanke med GTL på Sjælland.

