En elev i en Matas i Roskilde blev afsløret i at sælge varer, hun havde stjålet fra sin arbejdsgiver.

Matas-elev solgte stjålne parfumer på nettet

Igennem mere end et år supplerede en kvinde, der var elev i en af Roskildes Matas-forretninger, sin indtægt ved at sælge parfumer og makeupartikler på fx Den Blå Avis.

I begyndelsen fandt tyverierne sted drypvis. Over en periode på 14 måneder - fra begyndelsen af september 2018 til begyndelsen af november 2019 - er det således dokumenteret, at hun solgte 58 produkter på dba.dk - fra bl.a. Gucci, Dior, Chanel, Armani, Estée Lauder, Valentino og andre.

I november 2019 tog tyverierne til, hvilket også førte til, at kvinden blev afsløret.

En mandag stjal hun makeup, neglelak, parfume etc. - i alt 44 artikler for små 29.000 kroner, om tirsdagen neglede hun 1000 kroner fra kassen, og om onsdagen snuppede hun 17 parfumer, bl.a. Yves Saint Laurent og Calvin Klein, for i alt 12.000 kroner.