Massivt politiopbud til rockerfest i landsby

Politiet var lørdag massivt til stede, da der på Holmevej 21 i Gundsømagle blev holdt en rockerfest på adressen, hvor rockerne først for nylig er begyndt at være til stede. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Politiet vil hverken be- eller afkræfte de mange rygter, der er i byen om, at ejendommen nu officielt er en rockerborg, men ifølge DAGBLADETs oplysninger har der i en måneds tid været aktivitet på ejendommen, efter at den fornylig tilsyneladende er blevet handlet efter at have været til salg i en længere periode.