Massiv regn gav oversvømmelse på motorvej

Afspærringen blev etableret klokken 10.50 efter et uheld, der skete som følge af de store vandmængder på vejen. For at undgå akvaplaning bremsede en bilist i tredje vognbane op, da den pågældende mere eller mindre var ude i den dybe vandpyt, og det førte til en påkørsel af den bagfrakommende bil, der ikke kunne nå at standse. Der blev både tilkaldt skiltevogn til afspærring af de oversvømmede vejbaner og en ambulance, men sidstnævnte blev der ifølge politiet ikke brug for, idet der kun skete materiel skade ved uheldet.