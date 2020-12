Da Kronprinsesse Mary var på Roskilde Gymnasium den 18. november sammen med daværende udviklingsminister Rasmus Prehn (S), så hun blandt andet et brætspil, som elever fra 3.d havde lavet til konkurrencen »Mission for FN«. Nu har eleverne vundet deres kategori, mens Roskilde Gymnasium vandt hovedpræmien. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Mary hilste på vinderne uden at vide det

Roskilde - 19. december 2020 kl. 11:43 Kontakt redaktionen

Roskilde Gymnasium havde for en måned siden besøg af Kronprinsesse Mary og daværende udviklingsminister Rasmus Prehn (S), som siden er blevet minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Her blev de blandt andet præsenteret for de bidrag, som eleverne havde indsendt til kampagne-konkurrencen »Mission for FN« i anledning af 75 års fejringen af verdensorganisationen. FN udskrev efter sommerferien i år en konkurrence for UNESCO verdensmålsskolerne, hvor der blev bedt om ideer til at pudse FNs image af.

Ryddede næsten bordet i finalen Roskilde Gymnasium havde otte bidrag med i finalen, der blev afgjort i denne uge på Ungdomsbyens virtuelle platform på Facebook. »Amtet« ryddede næsten hele bordet for præmier, da gymnasiet vandt tre ud af fem underkategorier og blev udråbt til samlet vinder af konkurrencen for den bedste kampagne.

Elever fra 3.d vandt med deres plakater, og en anden gruppe fra samme klasse blev nummer et i den åbne kategori med deres brætspil om fattigdom og FN. Den tredje vindergruppe kom fra 3.e, der vandt med deres fødselsdagssang for FN »What a Life FN«.

Udover hovedpræmien på 10.000 kroner og 3000 kroner til hver af vindergrupperne føler eleverne, at de har lært en masse fagligt under processen med at udarbejde deres bidrag.

En gruppe fra 3.e på Roskilde Gymnasium vandt deres kategori med en fødselsdagssang for FN med titlen »What a Life FN«, der bygger på Scarlet Pleasure-sangen, som er blevet kendt fra filmen »Druk«.

Fødselsdagssang for FN - Vi synes, det har været et supersjovt projekt at være med i, fordi der var så stor kreativ frihed til bare at slå sig løs. Til finalen mødtes vi alle fem på Google Meet og så live-streamen sammen, og selvom vi håbede mega-meget på at vinde, blev vi overraskede og selvfølgelig superglade! fortæller Amalie Stenholdt Jensen, som sammen med klassekammeraterne har skrevet sangen »What a Life FN« på en velkendt melodi. Pigerne har også selv indspillet den tilhørende musikvideo.

- I samtlige produkter synes vi, at I udviser meget høj faglighed og stor indsigt i FN's arbejde. Så udviser jeres produkter også høj grad af originalitet og kreativitet - særligt i jeres videoer. En virkelig imponerende kampagne, lød begrundelsen fra dommerne, da de kårede Roskilde Gymnasium som den samlede vinder.

Elever fra Christianshavns Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Århus Statsgymnasium, Gammel Hellerup Gymnasium, Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Ølsted Skole deltog også i konkurrencen.

