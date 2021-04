Marvels superhelte igen på dansk

Efter at have været under Doctor Octopus' mentale kontrol er Spiderman ikke just populær hos befolkningen. Og selv om han nu søger at råde bod på fortidens synder, er hans gamle fjender også tilbage. Læs med og find ud af om Peter Parker kan genoptage sit private liv og sit offentlige hverv som nabolagets venlige Spiderman.

Den 260 sider lange historie er fra 1991, men udgives nu for første gang på dansk i samlet form. Titaneren Thanos har samlet de seks kosmiske uendelighedssten repræsentative for sjæl, sind, magt, tid, virkelighed og rum. For at opnå sin hustru Lady Deaths gunst, beslutter han sig for at vise sin enorme magt for hende ved at udslette halvdelen af universets levende væsner.