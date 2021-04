Henrik Brandt deltog selv i Folkeparkens Maraton, som han arrangerede sidste år. Nu gentager han løbet den 15. maj. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Maratonløb i park skulle have været en engangsforestilling: Nu vender det tilbage

Roskilde - 20. april 2021 kl. 18:46 Kontakt redaktionen

Det var kun meningen, at det skulle være den ene gang, da Folkeparkens Maraton - Sammen hver for sig blev afviklet i Roskilde den 16. maj 2020. Sidste år gjorde løbsarrangøren Henrik Brandt det som reaktion på de mange løb, der blev aflyst som følge af coronapandemien, og derfor satte han sig for at afvikle et maratonløb med respekt for alle coronaregler.

Inspirationen var Løb for Livets Marathon fra 2010, og Henrik Brandt regnede som nævnt ikke med en gentagelse, men pandemien har vist sig at være mere sejlivet end forventet, så lørdag den 15. maj bliver Folkeparkens Maraton - Sammen hver for sig holdt for anden gang.

Stor set alle deltagere fra sidste års maraton er med igen, og de to, som er sprunget fra, er straks blevet afløst af andre. Med de nye lempelser af forsamlingsreglerne er der samtidig åbnet for flere tilmeldelser.

Løberne mødes på dagen klokken 7.30, hvor der varmes op og gives praktiske informationer, inden formand for kultur- og idrætsudvalget i Roskilde Kommune, Claus Larsen (S), holder åbningstale.

Løberne sendes af sted med 30 sekunders mellemrum, så den gængse grundregel »hold afstand« bliver respekteret. Ruten er en strækning i Folkeparken og på vejene omkring. Denne skal gennemføres 10 gange for maratonløbere og fem gange for halvmaratonløbere.

Deltagerne modtager en medalje for at fuldføre og et diplom med tider for alle omgange, og sponsorerne sørger for, at der er gaver til alle. De praktiske forhold om Folkeparkens Maraton kan læses på hjemmesiden mrgreatwall.dk/folkeparkens-maraton-2021/. Tillige kan man følge løbet på facebooksiden »Mr. Great Wall«.

