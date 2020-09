Så enkelt kan det gøres, men en togrejsende og et par medarbejdere på en pizzarestaurant kneb det så meget med at huske mundbindet, at politiet gav dem bøder. - For god ordens skyld skal det bemærkes, at herren på billedet så vidt vides ikke har overtrådt nogen coronaregler. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Manglende mundbind udløste bøder

Roskilde - 28. september 2020 kl. 11:42 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Efter den seneste skærpelse af restriktionerne for at undgå smittespredning har alle, der rejser med offentlig trafik, skullet bære mundbind. Det samme skal man, så snart man står op på en restaurant.

De regler var det ikke alle, der overholdt, og det fik politiet til at trække bødeblokken frem.

En af dem, der nu må betale 3000 kroner i bøde, er en 39-årig mand fra Køge, som søndag sidst på eftermiddagen i toget på vej til Roskilde blev ved med at tage sit mundbind af og på, af og på, af og på. Togføreren gav ham besked på, at han skulle beholde mundbindet, men det syntes den 39-årige ikke, at andre skulle blande sig i, så han låste sig inde på toilettet. Inden ankomsten til Roskilde var politiet blevet kontaktet, så da toget trillede ind til perronen, ventede et par betjente. Da var den 39-årige stadig ikke iført mundbind, og eftersom han ikke tilhører en gruppe, der er fritaget for den slags, blev han lodset ud af toget, som fortsatte uden ham, og han fik en bøde på 3000 kroner.

På samme beløb lød de bøder, der lørdag aften blev givet til to medarbejdere i en restaurant i Roskilde.

- Det er en pizzarestaurant af den slags, hvor man kan sidde og spise sin mad på stedet, og da vores coronapatrulje kiggede forbi, var der to medarbejdere til stede, og ingen af dem bar mundbind. De fik hver en bøde, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Han ønsker ikke at hænge nogen restauranter ud og vil derfor kun oplyse, at det drejer sig om en restaurant »syd for banen.«

Op til weekenden havde politiet gjort det klart, at man ville være til stede for at sikre, at restriktionerne, der senest blev strammet forrige fredag, bliver overholdt.

- Efter skærpelserne har vi genoptaget vores coronapatruljering, ikke kun for at sikre, at folk bruger mundbind, men med henblik på, at reglerne helt bredt om Covid-19 bliver overholdt, og selv om vi har udstedt bøder, skal to procent, der ikke har forstået budskabet, ikke overskygge det samlede billede af, at det går godt med at overholde reglerne, siger Martin Bjerregaard.

