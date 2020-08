Se billedserie Der er mødt over 100 op til den første disciplin. Det har Roskilde Atlet Klub fået tilladelse til af politiet, når bare folk sidder ned. Foto: Kristian Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Mange vil se på stærke mænd og kvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange vil se på stærke mænd og kvinder

Roskilde - 08. august 2020 kl. 12:40 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over 100 mennesker er mødt frem i den varme lørdagssol for at overvære stærkmandskonkurrencen Roskildes Stærkeste, som Roskilde Atlet Klub afholder hvert år.

- I skal sidde ned. Det er et siddende arrangement, gentager konferencier Pia Skovborg igen og igen.

Det skyldes, at klubben har fået lov at overskride forsamlingsforbuddet på 100 mennesker, men på visse betingelser.

- Vi har fået tilladelse af politiet til at være 500 til et siddende event, så vi arbejder hårdt på at få folk til at sidde ned, siger Adam Hansen fra Roskilde Atlet Klub.

Han forklarer, at der er truffet en række andre forholdsregler for at gøre arrangementet coronasikkert. Atleterne bliver ligesom udstyret sprittet grundigt af, og ud over at publikum bliver formanet om at sidde ned, får de udleveret mundbind, hvis de absolut skal råbe, hvad især udøvernes pårørende ofte har en ubændig trang til. Der er også målt op mellem de opstillede borde, hvor det er meningen, at man kun skal sidde sammen med sin egen familie.

Varmen er en helt anden faktor, der ikke har så meget med coronavirus at gøre, men godt kan blive en ekstra udfordring for de atleter, der trækker en lastbil på 12 ton og skal løfte diverse tunge sager.

Det kan især være hårdt for de større drenge i kategorien over 120 kilo. Selvom der er muller nok på deltagerne, er det dog ikke sværvægterne inden for stærkmandssporten, der stiller op.

- Det er et begynderstævne for dem, der gerne vil prøve kræfter med stærkmandssporten. Desværre er det en sport med en høj indgangsbarre, siger Adam Hansen og tilføjer, at der blandt de 21 deltagere også er crossfittere, som prøver sig af som stærkmænd uden nødvendigvis at ville dyrke sporten på fast basis.

Se flere billeder på Sn.dk senere