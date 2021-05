Chefen for Erhvervsforum Martin Sattrup glæder sig over, at Roskilde er sluppet pænt fra coronaen i 1. kvartal af 2021. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Mange nye virksomheder til Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange nye virksomheder til Roskilde

Roskilde - 20. maj 2021 kl. 17:29 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Trods corona-lukninger har Roskilde i de første tre måneder af 2021 fået 238 virksomheder, hvilket er 36 flere end i den tilsvarende periode året før.

I sit seneste nyhedsbrev kalder direktøren for Erhvervsforum Martin Sattrup det for flotte tal.

Fremgangen i Roskilde er dermed på 17,8 pct. i årets første kvartal, mens tallet for hele Regions Sjælland lå på 10,5.

De nye lokale firmaer kommer især indenfor fire brancher. Indenfor vidensservicee er der ikke mindre end 50 nye virksomheder, og Martin Sattrup forklarer det med, at Roskilde i forvejen er en uddannelses-by, hvilket giver særlige muligheder.

På de efterfølgende pladser over nye Roskilde-virksomheder kommer bygge- og anlæg, der har haft et boom under coronaen, samt service og handel, som traditionelt hører til de stærke lokale brancher.

I perioden var der 18 konkurser, hvilket er to færre end det forudgående år.

Martin Sattrup glæder sig i den sammenhæng over, at myndighederne har været mere smidige med fristen for årsrapporter, så der har været med tid til at få kontrolleret virkningen af corona-kompensation.

Nu håber chefen for Erhvervsforum, at også oplevelses-økonomien, der spiller en meget stor rolle i Roskilde, får bedre mulighed for at udfolde sig på ny. Det vil også være en vigtig motor for det lokale erhvervsliv.