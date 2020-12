Mange klager: Støj fra motorvej og jernbane er et helvede

- Vi skal have gang i samtaler med både Vejdirektoratet og Banedanmark, for ansvaret for støjgenerne er deres. Vi starter med en sag hos os selv for at få klarlagt problemet, for det er helt tydeligt, at beboerne i området, som grænser op til begge de to støjkilder, føler sig voldsomt generet, siger Jens Børsting.