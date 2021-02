AOF-Roskilde fik afviklet et vellykket debat-møde med mange deltagere om fremtiden for ARGO i Roskilde. (Arkivfoto: Erling J.)

Mange deltagere ved ARGO-møde

Interessen er stor i Roskilde omkring fremtiden for ARGO's affaldsforbrænding ved Håndværkervej. Tirsdag aften var der 75 deltagere i et virtuelt debatmøde, som var arrangeret af AOF i Roskilde.

Demokratisk overskud Efter debatten var alle deltagerne særdeles tilfredse med, at man kunne afvikle en så god diskussion om et vigtigt emne på denne måde.

- For mig var det 'folkeoplysning', når det er allerbedst. Alle gik klogere hjem, end de kom, siger lederen for AOF-Roskilde Peter Munch Jørgensen.

- Tilgiv mig lidt demokrati-romantik: Hvor jeg elsker at bo i et land, hvor nogle kolossale kapaciteter stiller op og giver deres version af på ingen måde ukompliceret sag på en højhellig tirsdag - og hvor 60-70 borgere faktisk er interesserede nok til at udsætte aftenkaffen for at deltage aktivt i deres lokalsamfund.