Borgmester Joy Mogensen (S) har skrevet forord til »Jul i Roskilde« og tog en selfie sammen med blandt andre Claus Niller (th), rektor på Roskilde Katedralskole, der er årets erhvervsprofil i udgivelsen. Claus Niller er i øvrigt gift med Jette Henning, som blev valgt ind i byrådet for Socialdemokratiet og har fået posten som formand for skole- og børneudvalget. Foto: Kenn Thomsen

Mandelgaven er på gaden

Marianne Depping, som står for udgivelsen sammen med sin far Per Schneider fra Grønagers Grafisk Produktion, kan i hvert tydeligt se på salget, at det er fra nu af og frem til juleaften, at de fleste af de 3500 eksemplarer ryger i indkøbskurven.