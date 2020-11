Se billedserie For Niels Erslev, Peter Michael Toft, Claus Kåe og Erik H. Jensen har Mandefælllesskabet udviklet sig til et nært venskab. Mandefællesskabet mødes hver 14. dag i Byen s hus - men samtalerne kører videre mellem møderne.

Mandefællesskaber: På dannelsesrejse i den tredje alder

Roskilde - 24. november 2020 kl. 11:30 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Det her er en rigtig vigtig humanitær opgave. Alt for mange mænd sidder alene derhjemme og går under radaren. Og når det bliver svært, går de ind i hulen og gemmer sig, siger Jeanne Schlenzig.

Hun er sygeplejerske, master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling ved Aarhus Universitet og sundhedskonsulent ved Roskilde Kommunes Sundhedscenter. Det er et kendt faktum, at mænd lever betydeligt kortere end kvinder - blandt andet fordi, de er dårligere til at søge hjælp, når livet gør ondt, og fordi de oftere ender i ensomhed som ældre.

I samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Røde Kors i Roskilde samlede Jeanne Schlenzig for tre år siden en gruppe ældre mænd til Mænds Sundhedsuge, og de fortalte om tab, sygdom, sorg, ensomhed og tabet af arbejdsidentitet. Det lagde grunden til etableringen af Mandefællesskaber, og i dag findes der 11 grupper af slagsen med i alt 75 deltagende mænd.

Relationen er vigtigst Det tidligst etablerede Mandefællesskab fra september 2017 består af seks modne mænd fra Roskilde, som denne onsdag eftermiddag sidder i Byens hus på Stændertorvet. To af de seks er dog sygemeldte denne onsdag, men de fire tilstedeværende er i fuld gang med at diskutere bogen 'Hvad er et menneske?' af Svend Brinkmann.

Mændene, der alle er i 70'erne, mødes hver 14. dag, hvor de starter med en fællessang, som de selv har skrevet. Og udover de løbende samtaler om livet i dets efterår, diskuterer mændene bøger, spiser frokoster, tager på udflugter, til foredrag, og sågar på sommerhus-weekender sammen.

- Relationen er det vigtigste. Vi taler om sygdom, død, samliv, fysisk og mental sundhed - men også om, hvad der skaber glæde i vores liv, siger Niels Erslev.

Åbenhed i fortrolighed Selv om de alle har familie og netværk, har de alle haft et behov for Mandefællesskabet, som for længst har udviklet sig til et venskab.

- Jeg har rejst meget i mit arbejdsliv, så for mit vedkommende er netværket primært gennem min kone. Jeg har haft venner gennem 50 år, men vi har aldrig talt om, hvad vi frygter mest, eller hvordan vi vil begraves, fortsætter Niels Erslev.

For i Mandefællesskabet skal man være indstillet på at lægge alt på bordet. Til gengæld foregår det hele i fortrolighed - hvad der sker i fællesskabet, bliver i fællesskabet.

- Mange mænd er bange for at afsløre sig selv og gøre sig sårbare. Man skal have mod på at åbne for følelserne, og det er svært for mange mænd i vores alder. Det tager noget tid og øvelse, og det kræver mod, så vi har tre principper om, at du skal være til stede, du skal være nærværende og du skal være fokuseret, siger Niels Erslev.

Vågner op som pensionist De har alle haft et aktivt arbejdsliv i deres tidligere liv. I dag er pensionstilværelsen dog for længst indtruffet - og det er også mangen en samtale værd i fællesskabet.

- Vi forbereder os til arbejdsmarkedet gennem hele vores barndom og ungdom. Men en dag vågner du op og er pensionist, og der er ingen forberedelse til det. Vi er på en dannelsesrejse i den tredje alder, siger Erik H. Jensen.

- Ja, min tidligere arbejdsidentitet har ingen betydning for vores relationer. Vi har nu chancen for at bygge en helt ny identitet op, supplerer Peter Michael Toft.

Honningkrukkerne Han foreslår derfor, at de opfølgende hjemmebesøg fra kommunen kommer langt tidligere end det nu er tilfældet.

- Man skal gribes ved overgangen til pensionistlivet, argumenterer Peter Michael Toft, der dog lige som de øvrige ser masser af fordele ved livet som pensionist, når man først er landet på benene i den nye tilværelse.

- Vi mister alle: sundhed, arbejde, ægtefælle. Men vi snakker også meget om, hvad vi får - hvad der er vores honningkrukker, fortsætter han.

Samtalen fortsætter Én af de mange honningkrukker, som disse mænd har fundet, er et nært og hudløst ærligt venskab, hvor intet er for privat til at blive drøftet i fortrolighed.

- Her kan vi være åbne om vores bekymringer. Det kan man ikke på samme måde med sine børn, for der er du far, og så bliver de bekymrede, siger Peter Michael Toft.

Også Niels Erslev ser altid frem til de åbenhjertige samtaler med vennerne i Mandefællesskabet.

- Der skal meget til, for at jeg ikke kommer. Jeg glæder mig, når vi skal mødes, og jeg er glad, når jeg går herfra, siger han.

Kommunikationen vennerne imellem er dog ikke begrænset til de regelmæssige møder og udflugter.

- Vores chat på Messenger er kilometerlang, og den kører dagligt. Der er til en fed bog, griner Erik H. Jensen.

- Ja, det er ikke kun kvinder, der snakker. Men vi kan altså også godt snakke om biler og gode middage, understreger Claus Kåe.