Jeanne Schlenzig fra Sundhedscentret fortalte om, hvad et mandefællesskab kan betyde for mændene. Et nyt mandefællesskab er på vej i Gundsømagle. Foto: Mie Neel

Mandefællesskab på vej til landsby

Jeanne Schlenzig fra Sundhedscentret kiggede forbi sognegården i Gundsømagle for at fortælle om mandefællesskaberne. Det skete i forbindelse med Diakoniens Dag, hvor kirkerne landet over sætter fokus på det sociale ansvar.

Der kan være flere årsager til, at mænd ender med at mangle mandefællesskaber i deres liv. En løsning kan være at melde sig til et af de mandefællesskaber, som Sundhedscentret er primus motor for.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her