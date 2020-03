En 26-årig mand fra Jyllinge truede et par betjente, da de lavede en kontrol af to biler. Han modsatte sig en anholdelse og flygtede. Da han blev fundet, truede han igen politiet. Foto: Kenn Thomsen

Mand truede politiet og flygtede

Roskilde - 02. marts 2020

To biler på en parkeringsplads på Rytterkær i Herringløse fik politiets opmærksomhed natten til mandag. Bilerne blev stoppet, og mens en betjent talte med føreren af det forreste køretøj, talte den anden betjent med føreren af det bagerste køretøj.

En passager fra det bagerste køretøj steg ud af bilen og havde en udadreagerende adfærd over for politiet, som skønnede at han var narkopåvirket. Passageren trak en stavlygte, som han lyste betjentene i ansigtet med, mens han truede med lygten over hovedet. Politiet besluttede at anholde manden, men det modsatte manden sig, og det lykkedes ham at flygte fra stedet.

En hundepatrulje blev tilkaldt og søgte efter den flygtede mand, som blev fundet ikke langt fra stedet. Her truede han politifolkene med en flise, hvorefter han blev anholdt med den fornødne magt.

Det viste sig at være en 26-årig mand fra Jyllinge. Han blev sigtet for trusler mod politiet og for at modsætte sig anholdelsen. Den 26-årige blev efterfølgende tilset på skadestuen for småskrammer. Han blev herefter taget med til politistationen til afhøring. Han blev efterfølgende løsladt, da der ikke var grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør.

Føreren af den ene bil, en 24-årig mand fra Taastrup blev desuden anholdt og sigtet for narkokørsel i samme forbindelse. Han blev løsladt efter at have fået udtaget en blodprøve. De kan begge forvente at høre mere fra politiet i deres sager.