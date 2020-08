Mand svært forbrændt i arbejdsulykke

Det gik desværre galt for en 52-årig mand fra Vemmelev, da han tirsdag formiddag var på arbejde på asfaltfabrikken på Navervænget i Roskilde.

Der skulle skiftes et rør på en tank, og i den forbindelse fik den 52-årige et varmt asfaltprodukt kaldet bitumen ud over sine underben.