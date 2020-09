Selv om politiet havde en hundepatrulje i Jyllinge mandag aften, lykkedes det ikke at finde den mand, som blandt andet havde gjort to piger utrygge ved at kontakte dem. Foto: Kenn Thomsen

Mand skabte utryghed: Kontaktede 12-årige piger

- Vi havde en hundepatrulje ude for at lede efter ham, men vi fandt ham ikke, fortæller Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi og oplyser, at politiet har en idé om, at manden var påvirket af et eller andet.