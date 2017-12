Mand sigtet for hærværk mod Lise Nørgaard og Gustav Wied-statuer

Om formiddagen den 13. juni fik politiet anmeldelser om, at både Lise Nørgaard-statuen og busten af Gustav Wied havde fået hældt rød maling over sig. Politiet fandt endvidere mindre spor af den røde maling andre steder i Roskilde under efterforskning af de to sager om hærværk.

Efterforskningen, herunder gennemsyn af diverse videoovervågning, har givet politiet grundlag for at mistænke den 66-årige for hærværket, som han senere vil blive stillet til regnskab for i forbindelse med et retsmøde, når disse to sager skal afgøres sammen med andre sager mod den mistænkte.