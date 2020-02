Mand satte ild til skraldespand på stationen - igen

En ældre mand satte onsdag morgen ild til en skraldespand i forhallen på Roskilde Station klokken lidt i seks. En anden person var tilstede, og han slukkede branden, der ifølge politiet var meget lille. Derefter tilkaldte han politiet, da den 62-årige brandstifter nægtede at forlade forhallen.

Politiet sigtede manden, der virkede psykisk uligevægtig, og kørte ham så hjem til sin bopæl i Roskilde. Det er ikke første gang, at den sigtede har tændt ild på stationen, fortalte anmelderen. da han ringede til politiet.

Det er anden gang indenfor en uge, og den 62-årige kan forvente at høre nærmere fra politiet efter at være blevet sigtet for forsætlig brandstiftelse.