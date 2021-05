Det var i denne rundkørsel, at en 26-årig mand valgte at færdselsregulere trafikken. Foto. Lars Ahn Pedersen

Mand regulerede trafik i rundkørsel

Lørdag eftermiddag udspillede der sig en lettere bizar situation ved rundkørslen på Møllehusvej, Helligkorsvej og Fælledvej i Roskilde. En ældre medborger havde igennem 20 minutters tid observeret en 26-årig mand fra Roskilde, som havde besluttet sig for at han skulle færdselsregulere rundkørslen. På den baggrund var der ifølge anmelderen sket en del uhensigtsmæssigheder i afviklingen af trafikken på stedet. En patrujle blev sendt til rundkørslen, hvor de fandt manden stående midt ude i rundkørslen. Politiet tog en snak med manden, men sigtede ham ikke for uautoriseret trafikregulering, da hans adfærd ikke var årsag til sammenstød eller andre trafikale udfordringer.