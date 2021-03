En bilist fremviste et kørekort, der tilhørte en mand med indrejseforbud i Danmark. Foto: Kim Rasmussen

Artiklen: Mand med rumænsk kørekort viste sig at være fra et helt andet land

Mand med rumænsk kørekort viste sig at være fra et helt andet land

Der blev fremvist et rumænsk kørekort, da politiet fredag formiddag standsede en varebil på Ringstedvej i Roskilde i en rutinekontrol.

Kørekortet tilhørte en 46-årig mand, der havde indrejseforbud i Danmark, så manden bag rattet blev anholdt og taget med til stationen. Her afslørede hans fingeraftryk dog, at den anholdte i virkeligheden var en 47-årig mand fra Marokko, og at kørekortet ikke var ægte.